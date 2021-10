Les membres du groupe The Beatles, Paul McCartney, George Harrison, John Lennon et Ringo Starr, brandissent leurs prix MBE lors d'une conférence de presse le 26 octobre 1965 au palais de Buckingham à Londres.

Durant de nombreuses décennies, les responsabilités dans la séparation des Beatles avaient été attribuées à Paul McCartney. Un communiqué de presse pour son album solo de 1970 révélait que Paul McCartney aurait fait une « pause » avec le plus grand groupe de rock. Dans une nouvelle interview à la BBC, Paul McCartney vient de révéler que la séparation avait été provoquée en réalité par John Lennon.

« Je n'ai pas été l'instigateur de la séparation. C'était notre Johnny. Je ne suis pas la personne qui a provoqué la séparation. (…) John est entré dans une pièce un jour et a dit : « Je quitte les Beatles ». Et il a dit : « C'est assez excitant, c'est un peu comme un divorce. Et on nous a laissé ramasser les morceaux ».

Paul McCartney s’est confié à John Wilson lors de cet entretien.

John Wilson a demandé si le groupe aurait pu continuer si Lennon n'était pas parti. « Ça aurait pu » continuer, a répondu Paul McCartney.

Paul McCartney s’est confié sur les circonstances et le contexte de ce départ :

« Le but de tout ça, c'était que John refasse sa vie avec Yoko et qu'il veuille... rester au lit pendant une semaine à Amsterdam pour avoir la paix. C'était indiscutable. C'était la période la plus difficile de ma vie ».

Paul McCartney a indiqué que la confusion sur la rupture des Beatles s'est envenimée parce que le nouveau manager du groupe, Allen Klein avait déclaré qu'il avait besoin de temps pour régler les derniers détails de leurs affaires :

« Donc, pendant quelques mois, nous avons dû faire semblant. C'était bizarre parce que nous savions tous que c'était la fin des Beatles, mais nous ne pouvions pas simplement nous en aller ».

Paul McCartney a fini par poursuivre les autres membres du groupe devant la justice, demandant la dissolution de leur relation contractuelle afin que leur musique ne tombe pas entre les mains de Allen Klein.

L'intégralité de l'interview de Paul McCartney sera diffusée dans le cadre de la nouvelle série This Cultural Life de BBC Radio 4, le 23 octobre.