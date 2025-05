EUROVISION 2025

Paroles, looks et musiques, voilà à quoi s’attendre de l’Eurovision 2025

Chants en langues régionales, hommages personnels, polémiques inattendues et clins d’œil politiques : le concours Eurovision 2025, qui se tient cette année à Bâle, célèbre plus que jamais la diversité culturelle et créative de ses participants. Alors que 37 pays présentent leurs candidats, les projecteurs se tournent aussi vers l’envers du décor : les auteurs-compositeurs, les stratégies linguistiques et les messages portés sur scène, souvent bien plus politiques qu’il n’y paraît.