Paris : une statue de Harley Davidson en hommage à Johnny Hallyday ne plait pas aux écologistes

Johnny Hallyday en Harley-Davidson, en juin 1994.

Un projet de sculpture visant à rendre hommage à Johnny Hallyday, qui doit être installée près du palais omnisports de Paris-Bercy, est en train de créer une polémique comme seuls les élus écologistes ont le secret. Emmanuelle Pierre-Marie, la maire écologiste du 12e arrondissement, a fait part de son scepticisme concernant l'oeuvre proposée. Elle est signée de Bertrand Lavier, 72 ans, un plasticien spécialiste des superpositions d’objets (un réfrigérateur posé sur un coffre-fort, une enclume installée sur un meuble à tiroirs…). Pour rendre hommage à l'ex-idôle des jeunes, il a eu l'idée de perchée une Harley Davidson au sommet d'un mat en acier de près de cinq mètres de haut représentant un manche de guitare.

"Johnny Hallyday est un immense artiste, et je me réjouissais à l’idée qu’une œuvre représente ce grand chanteur", explique au Monde Emmanuelle Pierre-Marie. "Là, je suis dubitative. Au moment où nous voulons créer une ville durable, apaisée, le projet met surtout en scène une Harley-Davidson, qui symbolise tout autre chose."

"J’appréhende un peu les hommages pétaradants que ce monument risque de susciter", ajoute-t-elle.

Alors que le dossier devait être examiné mercredi 23 juin par le conseil d’arrondissement, elle l’a retiré de l’ordre du jour. L'opposition de droite a immédiatement dénoncé une "censure verte" et des "considérations idéologiques et sectaires" à l’égard d’"un artiste qui incarne Paris et la France". "Les motos faisaient partie de la vie de Johnny, n’en déplaise aux Verts", estime Valérie Montandon, élue (Les Républicains) du 12e arrondissement.

