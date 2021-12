Noël : Emmanuel Macron est arrivé au fort de Brégançon où il va passer les fêtes de fin d’année

Emmanuel Macron est arrivé au fort de Brégançon, l'une des résidences officielles de l'Elysée, où il passera Noël.

Le président de la République est arrivé au fort de Brégançon, l'une des résidences officielles de l'Elysée, où il passera Noël, selon des informations de BFMTV. Emmanuel Macron avait accordé un entretien sur RTL, diffusé vendredi dernier dans une émission avec des enfants, et dans lequel il évoquait son calendrier particulier pour cette période de la fin de l’année :

« Je vais fêter Noël avec ma femme, nos enfants et nos petits-enfants (...). J'ai fait ma liste pour le père Noël, il y a des livres et des disques ».

Interrogé sur RTL par une jeune fille de 8 ans sur son éventuelle déclaration de candidature pour l’élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron a répondu qu'il allait « un peu, pendant la période des fêtes, réfléchir à ça ».

Emmanuel Macron a adressé un message et un appel à la vigilance face à la crise sanitaire pour cette période des fêtes de fin d’année. Le chef de l’Etat a publié une vidéo sur Twitter. Emmanuel Macron conseille notamment aux Français de se faire tester et vacciner pour éviter les contaminations et protéger ses proches.