Mort de l’acteur Jean-Pierre Bacri à l'âge de 69 ans

Crédits Photo: Jack GUEZ / AFP

Le cinéma français est en deuil. L’acteur Jean-Pierre Bacri, qui a marqué des générations entières de cinéphiles, est décédé des suites d'un cancer. Il était âgé de 69 ans.

Avec Agnès Jaoui, il a écrit et tourné de nombreux films devenus des classiques, de « Cuisine et dépendances », en 1992 à « Place publique » en 2018, en passant par « Le Goût des autres ». Il avait également joué en 1997 dans « On connaît la chanson », au côté d'Agnès Jaoui, avec qui il signe également le scénario.

En plus de quarante ans de carrière, Jean-Pierre Bacri a incarné à de nombreuses reprises des personnages de râleurs dans de nombreux films.

« Monté » à Paris à 23 ans, il avait découvert le théâtre et les cours d'art dramatique. Il avait rencontré Agnès Jaoui en 1987. Après le théâtre, il avait débuté au cinéma, dans « Le Toubib », avec Alain Delon.