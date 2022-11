Michel Polnareff annonce une nouvelle tournée pour 2023

Michel Polnareff va effectuer une nouvelle série de concerts du 24 mai au 8 juillet 2023.

Six ans après sa dernière série de concerts, Michel Polnareff va remonter sur scène. Cette nouvelle tournée est officiellement prévue du 24 mai au 8 juillet 2023, selon des informations du Parisien. L’artiste se produira notamment sur la scène de l'Accor Arena de Paris-Bercy. Une dizaine de dates dans les Zénith et Arena de France (comme à Nantes, Bordeaux, Lyon ou bien encore Strasbourg) sont prévues. Michel Polnareff jouera également à Genève et à Bruxelles lors de cette tournée.

Cette série de concerts coïncide donc avec un nouveau projet artistique pour Michel Polnareff.

Son nouvel album, « Polnareff chante Polnareff », sort ce vendredi. Ce disque contient des reprises piano-voix de ses plus grands tubes, proposées dans des versions « épurées et sublimées » selon la maison de disques Parlophone. Il s'agit de son premier disque depuis « Enfin! », qui marquait son grand retour après une absence de près de trente ans.

Michel Polnareff s’est confié au Parisien sur ses nouveaux projets artistiques :

« On a prévu une tournée piano-voix avec une scène centrale. Mais je ne sais pas combien de temps je peux tenir seul en suscitant un intérêt... Il faut faire des tests. Peut-être qu’on peut ajouter d’autres éléments... ».

L'affiche de cette tournée prévue en 2023 est un clin d'œil à la pochette du disque Polnarévolution, où le chanteur posait nu, les fesses à l'air.

La dernière tournée de Michel Polnareff en France s'était en effet achevée en 2016 dans la confusion. Les dernières dates avaient été annulées et un contentieux judiciaire avait eu lieu avec son producteur de la tournée de l'époque, qui contestait les motifs médicaux invoqués.