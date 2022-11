McDonald’s va faire gagner des cartes pour manger à vie (ou presque) dans ses restaurants

A partir du 5 décembre prochain aux Etats-Unis, McDonald's va faire gagner trois cartes « McGold » à des clients tirés au sort. Il suffira pour eux de passer une commande d'au moins 1 dollar depuis l'application de l’enseigne.

C’est un objet mythique, parfois qualifiée de légende urbaine. Mais la carte McGold existe bel et bien. Elle permet à son détenteur de manger gratuitement dans un ou plusieurs restaurants de la chaîne.

« Nos fans ont été fascinés par la tradition de la carte McGold et si elle existe vraiment. Et maintenant, nous allons faire de cette légende de McDonald's une réalité pour nos fans en leur offrant le cadeau des fêtes ultime: une chance de gagner une carte et d'en partager ensuite l'accès avec trois membres de leur famille ou amis », explique Tariq Hassan, directeur marketing de McDonald's Etats-Unis dans un communiqué.

A la différence de Burger King, éternel concurrent, qui distribue des BK Crown Card (repas à vie chez Burger King) à des célébrités pour les attirer dans ses restaurants, McDonald's ne possède pas de programme de fidélité équivalent. En effet, les McGold sont émises au cas par cas dans des circonstances exceptionnelles.

« Il y a eu quelques personnes qui ont reçu cette "Gold Card" à vie par le passé, mais il n'y a pas de programme global au niveau du groupe », assurait à BFM Business la direction de McDonald's France. « Et si des franchisés en distribuent, nous ne sommes pas au courant ».

Aux États-Unis, les seuls possesseurs de cartes McGold sont des illustres clients, comme les milliardaires Bill Gates et Warren Buffett.