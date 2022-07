Marvel : Disney annonce deux nouveaux films de la saga Avengers qui sortiront en salles en 2025

« Avengers : The Kang Dynasty » et « Avengers : Secret Wars » sont prévus pour 2025.

Le calendrier des nouveaux films Disney a été dévoilé au Comic-Con. Deux nouveaux opus de la franchise de super héros sont attendus : « Avengers : The Kang Dynasty » et « Avengers : Secret Wars ».

Les fans de super héros peuvent se réjouir. Disney a dévoilé Au Comic-Con une série de films de super-héros Marvel, dont deux nouveaux films « Avengers ». Un premier aperçu de la suite de « Black Panther » a aussi été présenté.

Ces nouveaux longs-métrages s'inscriront dans la lignée de « Avengers : Endgame ». Ces deux opus inédits concluront la prochaine « saga » composée de plus d'une dizaine de films et de séries télévisées interconnectés dans l'univers cinématographique Marvel.

« Avengers : The Kang Dynasty » et « Avengers : Secret Wars » sortiront donc en salles en 2025. Les films Marvel ont dominé le box-office à travers le monde ces dernières années.

La présentation des studios Marvel a clôturé la plus grande journée du Comic-Con.

La première bande-annonce de « Black Panther : Wakanda Forever » a aussi été présentée à cette occasion.

Parmi les autres films annoncés par Disney figurent « Thunderbolts » et « Fantastic Four », attendus en 2024. Le film « Blade » devrait être prêt en novembre 2023 et « Captain America : New World Order » devrait sortir en mai 2024.