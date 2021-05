Marilyn Manson de nouveau accusé de viol et d'agression sexuelle

Le chanteur Marilyn Manson est accusé de viol par plusieurs femmes.

Les accusations d'abus sexuels sadiques portées à l'encontre de Marilyn Manson se multiplient. Dans une nouvelle plainte déposée vendredi à Los Angeles, une ex-petite amie du chanteur - qui désire rester anonyme - l'accuse de viol et "d'autres actes dégradants d'exploitation sexuelle, de manipulation et d'abus psychologique" au cours de leur relation, qui a commencé par des fréquentations consensuelles en 2011.

La plaignante explique que Marilyn Manson l'a aussi forcée à regarder une cassette vidéo filmée en 1996, où le chanteur ligote une "jeune adolescente apparemment fan" sur une chaise, l'humilie, la menace avec une arme à feu et la force à boire un verre d'urine. Manson aurait dit à sa petite amie que son manager Tony Ciulla avait vu la cassette et l'avait averti de ne jamais la montrer à personne, sous peine d'être envoyé en prison. L'entourage de Marilyn Manson a réagi en expliquant que la vidéo n'était qu'"un court-métrage scénarisé destiné à être utilisé pour un projet futur qui n'a jamais été officiellement publié" et que la personne humiliée était une actrice majeure.

La femme affirme également que Marilyn Manson lui a parlé de son ancienne petite amie et autre accusatrice, Evan Rachel Wood, que le chanteur aurait "voulu tuer".

Jusqu'à présent, Manson a nié toutes les nombreuses allégations d'agression et d'abus sexuels déposées contre lui par Evan Rachel Wood et d'autres personnes cette année. En février, Evan Rachel Wood avait publié un message sur les réseaux sociaux en accusant le chanteur. "Le nom de celui qui a abusé de moi est Brian Warner, aussi connu du monde sous le nom de Marilyn Manson", a-t-elle écrit. "Il a commencé à me manipuler quand j'étais adolescente et a horriblement abusé de moi pendant des années. Il m'a lavé le cerveau, m'a manipulée pour que je me soumette. J'en ai fini de vivre dans la peur des représailles, des rumeurs, du chantage. Je suis ici pour dénoncer cet homme dangereux et demander des comptes aux nombreuses industries qui lui ont permis d'agir, avant qu'il ne ruine davantage de vies. Je me tiens aux côtés des autres victimes".

Le magazine Vanity Fair a aussi donné les noms de quatre autres femmes qui, comme Evan Rachel Wood auraient subi des agressions sexuelles, des violences et des abus psychologiques de la part du musicien. Parmi ces femmes, figure notamment le mannequin Sarah McNeilly.