Mariah Carey n'a pas pu déposer le surnom "Queen of Christmas" (Reine de Noël)

Mariah Carey

La demande de Mariah Carey pour déposer le surnom de "Reine de Noël" a été refusée par l' Office américain des brevets et des marques.

La candidature de la star américaine a été refusée après que sa société n'ait pas répondu à l'opposition d'un autre chanteur.

La marque lui aurait donné le droit d'empêcher d'autres personnes d'utiliser ce titre sur de la musique et des gadgets.

Carey a également échoué dans ses tentatives de déposer "Princess Christmas".

La star est devenue synonyme des fêtes de Noël depuis la sortie de son morceau "All I Want for Christmas Is You" en 1994.

C'est la chanteuse Elisabeth Chan qui s'est opposée à la demande de Mariah Carey. Chan s'est dite convaincue que personne ne doit monopoliser Noël à perpétuité comme Mariah le souhaite.