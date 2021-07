Manuel Valls interviendra à la rentrée sur BFMTV et RMC en tant que chroniqueur politique

Manuel Valls pose lors d'une séance photo à Paris? le 3 mai 2021.

Selon des informations de France Info et du Parisien, Manuel Valls est l’une des nouvelles « recrues » de BFMTV pour la rentrée 2021. L’ancien ministre de l’Intérieur et l’ex-Premier ministre sera en réalité invité régulièrement dans la nouvelle formule de l'émission « BFM Story », qui sera présentée dès la rentrée par Alain Marschall et Olivier Truchot. Une fois par semaine, à 18h30, Manuel Valls participera à un débat face à Alain Duhamel.

Manuel Valls sera également à l'antenne, une fois par semaine, dans la matinale hebdomadaire d’Apolline de Malherbe sur RMC, qui sera codiffusée sur RMC Story à partir de la fin août. Il sera présent dans un nouveau rendez-vous de débats.

En vue de l’élection présidentielle de 2022, BFMTV va revoir ses programmes en remaniant ses avant-soirées.