Céline Dion

"J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente et suivre les recommandations de mes médecins." a écrit Céline Dion sur Instagram le 15 janvier.

Les questions et les spéculations vont bon train depuis que Céline Dion a annoncé mi-janvier l’annulation de la dernière partie de sa tournée nord-américaine, qui devait démarrer le 9 mars à Denver et finir le 22 avril à Washington souligne Le Parisien

Une mauvaise nouvelle d’autant plus inquiétante que l’artiste canadienne de 53 ans avait déjà renoncé mi-octobre à son nouveau show en résidence à Las Vegas, qu’elle comptait présenter en novembre, puis en janvier et février.

On parle d'une dépression qui pourrait aussi être liée à la mort de sa mère, Thérèse, il y a deux ans. Ajoutez à cela des photos de paparazzis, publiées ces derniers jours dans Paris Match puis dans Closer, la montrant le 19 janvier près de Las Vegas devant le cabinet du dentiste de ses jumeaux, Eddy et Nelson 11 ans, la silhouette amaigrie, le visage creusé et démaquillé sous son masque, avec quelques cheveux blancs…

Deux proches de la chanteuse, qui ont accepté de nous parler sous le sceau de l’anonymat — car elles sont liées à la star par clause de confidentialité — sont « très optimistes » sur la tournée européenne, qui doit débuter le 25 mai à Birmingham.