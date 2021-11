Madonna republie des photos d'elle-même dénudée supprimées par Instagram

Madonna

La chanteuse a, de plus, protesté contre la sexualisation du corps féminin

Hier, la chanteuse Madonna 63 ans a publié, sur son compte Intagram, une série de photos issues d'une séance de prises de vue sexy où elle pose en bas résilles et chaussures noires à talons hauts.

Sur ces images qui ont attiré plus 750 000 mentions "J'aime" on la voyait sur son lit plus ou moins déshabillée. Alors que deux des clichés, montraient une pointe de sa poitrine.

C'est sans doute ce qui a amené Instagram à censurer ces deux photos. Mais cela n'a pas découragé la chanteuse qui a republié les fameuses photos avec un commentaire dénonçant le fait de ne pas avoir été préalablement informée par Instagram. Et protestant contre la sexualisation des mamelons féminins, qu'elle considère comme un signe de la mysoginie qu'elle constate depuis une quarantaine d'années.

Des mamelons qui servent à nourrir un bébé souligne Madonna...