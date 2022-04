Les Sud-Coréens pourraient bientôt rajeunir d'un an

Un groupe de jeunes pose pour des photos près d'une sculpture au parc Yeouido à Séoul, en 2017.

En Corée du Sud, lorsqu'un bébé naît, il est considéré comme âgé d'un an. Mais cette méthode de « l'âge coréen » pourrait bientôt changer car le président élu du pays, Yoon Suk-yeol, fait pression pour que ce mécanisme de comptage séculaire soit aboli.

Lee Yong-ho, chef du comité de transition du président élu, a déclaré que la nouvelle administration cherchait à normaliser la façon dont l'âge est compté afin d'aligner la Corée du Sud sur le reste du monde, selon des informations de la BBC. Il a précisé que les différents calculs d'âge avaient entraîné une « confusion persistante » et des « coûts sociaux et économiques inutiles ».

Cette réforme pourrait entrer en application au 10 mai 2022 en Corée du Sud.

Officiellement, le pays utilise le système de comptage international, en utilisant la date de naissance d'une personne, dans la plupart des définitions juridiques et des processus administratifs depuis 1962. Cette méthode est principalement utilisée pour définir l'âge légal pour les domaines du droit qui affectent un pourcentage important de la population, y compris la conscription militaire ou la définition de l'âge auquel les mineurs doivent être protégés contre les abus.

La méthode de « l'âge coréen » est plus généralement utilisée par tout le monde dans la société, celle où tout le monde a automatiquement un an à la naissance et vieillit d'un an le jour de l'an.

Selon ces méthodes, Kim Tae-hyung aka V, du groupe de K-pop BTS, né le 30 décembre 1995, a 28 ans (âge coréen), 26 ans (l'âge international) ou 27 ans (un autre âge officiel coréen).

La tradition coréenne de mesure de l'âge a ses origines en Chine et dans différentes régions d'Asie. Mais on pense que la Corée du Sud est le seul pays qui compte encore l'âge de cette manière.

Certains parents en Corée du Sud ont essayé de contourner le système d'enregistrement des naissances parce qu'ils craignaient que leurs bébés nés en décembre ne soient désavantagés à l'école et, par conséquent, plus tard dans la vie.