Les Rolling Stones dévoilent les détails de leur nouvel album "Hackney Diamonds" et le clip du premier single, "Angry"

Après quelques jours de suspense, Mick Jagger, Keith Richards et Ron Wood ont enfin livré mercredi 6 septembre les détails de leur très attendu nouvel album Hackney Diamonds.

Les Rolling Stones sont de retour ! Après quelques jours de suspense, Mick Jagger, Keith Richards et Ron Wood ont enfin livré mercredi 6 septembre les détails de leur très attendu nouvel album Hackney Diamonds, lors d’une conférence de presse mondiale diffusée en direct sur YouTube.

Introduits et interviewés par l'animateur de télévision et humoriste Jimmy Fallon, le trio s'exprimait depuis le Hackney Empire, une salle de concerts à l'ancienne située dans le quartier londonien de Hackney. Rendez-vous avait été donné à 15h30 (heure française) et des milliers de fans du monde entier étaient derrière leur écran depuis des heures déjà, posant des questions et spéculant tout haut dans le chat déroulant situé à droite de la vidéo.

"Nous sommes là pour présenter notre nouveau single Angry, et le clip que vous verrez tout à l'heure, premier extrait de notre album Hackney Diamonds qui sortira le 20 octobre", a commencé Mick Jagger, qui vient de fêter ses 80 ans, sous les acclamations. "Nous l'avons réalisé rapidement", a assuré Ron Wood, "nous l'avons commencé à Noël dernier".

"Nous avons décidé de se donner une deadline", a précisé Mick. "Avec Keith et Ronnie nous avons dit on le commence à Noël et on le termine pour la Saint Valentin. Nous sommes entrés en studio en décembre, puis nous avons enregistré 22 morceaux assez rapidement. Nous l'avons terminé en janvier, et l'avons mixé en février."