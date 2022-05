Les obsèques de Régine auront lieu le 9 mai à Paris

Les obsèques Régine auront lieu le lundi 9 mai à Paris.

La cérémonie en hommage à Régine est prévue le lundi 9 mai. Les obsèques de la chanteuse et comédienne Régine, décédée dimanche à l’âge de 92 ans, auront lieu à Paris, selon les précisions de sa petite-fille Daphné Rotcajg. La cérémonie est prévue à 10h, le 9 mai, au crématorium du cimetière du Père-Lachaise, salle de la Coupole.

Régine, véritable icône des années 60, avait été propriétaire de jusqu’à 22 discothèques qui portaient son prénom dans le monde entier, à commencer par le mythique « Chez Régine » près des Champs-Élysées, devenu rapidement le rendez-vous du Tout-Paris et de la jet-set.

Elle avait notamment fait remplacer les « jukebox » (les distributeurs automatiques de chansons enregistrées sur des disques) par des tourne-disques et des disc-jockeys.

La carrière artistique de Régine aura été jalonnée de nombreux tubes dont « La grande Zoa », « Les petits papiers », « Je survivrai » ou bien encore « Tu oublieras ».

L’Elysée a publié un communiqué d’Emmanuel Macron dans lequel il rend hommage à Régine :

« Elle était partout où brillaient les lumières, dans ses clubs, sur les scènes de l’Olympia, de Bobino, des Folies Bergère ou du Carnegie Hall, et jusque sur nos écrans. Le président de la République et son épouse saluent une grande figure de la nuit parisienne et de la chanson française. Ils adressent à sa famille, à tous ceux qui ont dansé chez Régine, à tous les Français qui aiment entonner ses chansons, leurs condoléances émues ».