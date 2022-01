Les Golden Globe Awards sans stars ni paillettes n'ont même pas été télévisés

Golden Globes

Le palmarès a simplement été mis en ligne sur le site web officiel et sur les réseaux sociaux

Pas de retransmission télévisée, pas de journalistes, pas de tapis rouges, pas de célébrités ou de stars, contrairement aux autres années : service minimum pour la 79e cérémonie des Golden Globe Awards. On est loin de l'époque ou des millions de téléspectateurs suivaient la cérémonie

« Cette année, les Golden Globes ne vont ressembler à aucun des Golden Globes que nous avons connus jusqu’à présent », avait prévenu Marc Malkin, rédacteur en chef culture et événementiel de la publication spécialisée Variety. « Et, vraiment, nous n’allons pas voir grand-chose. » note Le Point.

"Officiellement, les organisateurs ont invoqué la pandémie. Mais, selon Marc Malkin, l’Association de la presse étrangère de Hollywood (HFPA), qui constitue le jury de ces prix, « a essayé de faire venir des célébrités pour annoncer les gagnants des Golden Globes de cette année ». « Et aucune célébrité – aucune – n’a dit oui. »" souligne Le Point.

Le jury des Golden Globe Awards a été accusé de manquer de diversité, et de trasparence. Certains ont même évoqué de la corruption remarque la BBC.

Côté palmarès : "Le remake de Steven Spielberg du film classique de 1961 West Side Storya remporté le prix du meilleur film musical ou comique, tandis que deux de ses stars, Rachel Zegler et Ariana DeBose, ont reçu des prix d'interprétation.

The Power Of The Dog a été nommé meilleur film dramatique, Jane Campion étant récompensée du meilleur réalisateur.

Les Globes de cette année ont également vu une victoire sans précédent, Michaela Jae Rodriguez devenant la première actrice transgenre à gagner, pour sa performance dans Pose.