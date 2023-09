Les cigarettes électroniques jetables puffs seront bientôt interdites en France

Les puffs vont donc bientôt disparaitre en France.

Alors que le gouvernement finalise les budgets pour 2024, la Première ministre s’est confiée ce dimanche au micro de RTL au sujet de la fiscalité du tabac :

« On a augmenté la fiscalité sur le tabac cette année et on ne prévoit pas de l'augmenter l'an prochain. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas très vigilant sur la consommation du tabac. Le tabac c'est 75.000 morts par an ».

Cela représente un chiffre « énorme » et « un enjeu important de santé publique ».

Le gouvernement « présentera prochainement un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme avec notamment l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, les fameux puffs qui donnent des mauvaises habitudes aux jeunes », a révélé Elisabeth Borne.

La puff, qui existe sous une vingtaine de marques, cible les adolescents, alors que la cigarette électronique est interdite aux mineurs.

Plusieurs pays européens comme l'Allemagne, la Belgique et l'Irlande ont déjà amorcé une interdiction de ces cigarettes électroniques. Jetables, les puffs sont en plastique et contiennent une batterie au lithium non recyclable.

Les puffs vont donc bientôt disparaitre. Apparues sur le marché français en septembre 2021, elles sont rapidement devenues populaires auprès des adolescents. La banalisation de leur consommation par les mineurs inquiète les pouvoirs publics et les autorités sanitaires.