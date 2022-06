Londres

La santé et l’espérance de vie des bouledogues sont aujourd’hui si mauvaises que des vétérinaires britanniques tirent la sonnette d’alarme raconte Libération.

"«Une redéfinition immédiate de la race vers des critères plus modérés est fortement conseillée», avertissent six chercheurs du Royal Veterinary College, l’école vétérinaire de Londres, en conclusion d’une étude publiée ce mercredi dans la revue scientifique Canine Medicine and Genetics".

"Ces vétérinaires ont épluché les comptes rendus de consultation de milliers de bouledogues anglais pour comparer leur santé à celle des chiens d’autres races. Il s’avère qu’ils cumulent à un niveau préoccupant des prédispositions aux problèmes et maladies de peau, des yeux, de la mâchoire et du système respiratoire. Pour améliorer la santé des molosses et «éviter que le Royaume-Uni rejoigne la liste croissante des pays qui interdisent l’élevage des bouledogues», il faut agir maintenant" ajoute Libération.

Car "les bouledogues ont par exemple 38 fois plus de chances que les autres de développer une dermatite à cause des plis et bourrelets de leur peau en excès. Ils ont aussi 27 fois plus de chances d’avoir un «cherry eye», c’est-à-dire une boule ronde et rouge dans le coin interne de l’œil, à cause d’une glande lacrymale gonflée. Les bouledogues sont 19 fois plus nombreux que leurs congénères à avoir un syndrome brachycéphalique, une obstruction des voies respiratoires."