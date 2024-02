Le roi Charles III adresse ses remerciements pour le soutien reçu depuis l'annonce de son cancer

Le roi Charles III s'est exprimé pour la première fois depuis l'annonce de son cancer.

« Je souhaiterais exprimer mes plus sincères remerciements pour les nombreux messages de soutien et les bons vœux que j'ai reçus ces derniers jours ».

Charles III a officiellement publié un communiqué sur le site Internet et le compte X (ex-Twitter) de la famille royale.

« Comme le savent tous ceux touchés par un cancer, des pensées bienveillantes comme celles-ci constituent les plus grands des réconforts et des encouragements. Il est également réconfortant d'entendre dans quelle mesure le fait d'avoir partagé mon diagnostic a aidé à favoriser la sensibilisation du grand public et à mettre en lumière le travail de toutes ces organisations qui soutiennent les patients atteints de cancer et leurs familles à travers le Royaume-Uni et le reste du monde. Mon admiration de toujours pour leur soin et leur dévouement inlassables est d'autant plus grande que j'en fais personnellement l'expérience », a confié le roi.

Charles III a débuté lundi son traitement contre une forme de cancer qui n'a pas été précisée.

Le roi va s'absenter de la vie publique pour une durée indéterminée.