Le PSG confirme le retour de la chanson de Phil Collins à l'entrée des joueurs au Parc des Princes

L'attaquant français du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, au Parc des Princes à Paris le 11 septembre 2021.

Après avoir remplacé la musique d'entrée de ses joueurs sur la pelouse du Parc des Princes, la direction du PSG va revenir sur cette décision. Selon un communiqué du club, "Phil Collins revient au Parc dimanche".

La direction souhaitait initialement développer une nouvelle stratégie avec des artistes franciliens, comme DJ Snake, et proposer d'autres musiques lors de l'arrivée des joueurs du PSG sur la pelouse.

Les fans du PSG ont été surpris de ne plus entendre la chanson de Phil Collins, "Who Said I Would," à l'entrée des joueurs lors du match du PSG contre Strasbourg.

Ce titre va donc à nouveau résonner lors des prochains matches du PSG à domicile, dans l'enceinte du Parc des Prince, pour le plus grand bonheur des fans du club.