Le plus grand chien du monde mesure 2,12 m quand il se dresse sur ses pattes arrières

Le chien Zeus

Brittany Davis a 36 ans, elle vit à au Texas, à Bedford, près de la ville de Fort Worth voulait un gros chien et souhaitait l'un des plus grands : un dogue allemand raconte le Washington Post.

En février 2020, son frère, Garrett Davis, lui a offert un dogue allemand gris et blanc âgé de 3 mois qui pesait alors une dizaine de kilogrammes. Elle l'a nommé Zeus et n'imaginait pas qu'il atteindrait la taille d'une personne et pèserait 90 kg, comme c'est le cas aujourd'hui.

Quand il se dresse sur ses pattes arrières, il mesure 2,12 m. Le père Britanny Davis a donc fait mesurer l'animal par un vétérinaire, avec un appareil utilisé pour les chevaux. Il a ensuite complété un dossier en bonne et due forme qu'il a envoyé en janvier dernier au Guinness World Records. La réponse est arrivée en bonne et due forme, Zeus est bien le plus grand chien du monde.

"On entend tout le temps qu'il a la taille d'un cheval et des gens se demandent s'il a une selle et s'ils peuvent le monter", explique Britanny "La réponse est non.' C'est un chien, donc il n'aimerait vraiment pas ça.