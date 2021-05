Le nouvel épisode de Friends sera diffusé le 27 mai avec la participation de nombreuses célébrités en plus du casting original

Friends: The Reunion

Friends : The Reunion sera proposé sur la plateforme HBO Max aux Etats Unis

Les six membres de la distribution originale de la série Friends - Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) et David Schwimmer (Ross) - se sont retrouvés, 17 ans après, pour un nouvel épisode de la série mondialement connue dont le dernier épisode a été diffusé en mai 2004 annonce la BBC.

La plateforme de streaming HBO Max diffuserra cet épisode baptisé Friends: The Reunion le 27 mai prochain. Outre les acteurs habituels, on y verra des célébrités qui feront une apparition : David Beckham, Lady Gaga, BTS, Cara Delevingne, Mindy Kaling, James Corden, Malala Yousafzai et Justin Bieber dit-on.

Les rumeurs de ces retrouvailles ont commencé à se répandre en novembre 2019. À l'origine, ce nouvel épisode devait être diffusé en mai 2020, mais la pandémie de Covid-19 a retardé le tournage.