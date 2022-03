Le joueur d’échecs russe Sergey Karjakin est suspendu six mois pour avoir approuvé l’invasion de l’Ukraine

Le grand maître d'échecs Sergey Karjakin prend la parole lors d'une conférence de presse au Championnat du monde d'échecs, le 11 novembre 2016, à New York.

Pour avoir soutenu l’offensive militaire russe en Ukraine et pour l’avoir exprimé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, le joueur d’échecs Sergey Karjakin a été suspendu six mois par la fédération internationale d’échecs.

© ROB KIM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La commission d’éthique de la fédération internationale d’échecs a pris une décision à l’encontre du joueur russe Sergey Karjakin, classé dix-huitième mondial, suite à ses positions sur la guerre en Ukraine, d'après la rédaction du Parisien. La FIDE a officiellement décidé de suspendre pour une durée de six mois le joueur d’échecs russe, car Sergey Karjakin a dit soutenir l’invasion de la Russie envers l’Ukraine et notamment « la démilitarisation et dénazification de l’Ukraine ».

Sur Twitter, Sergey Karjakin s’était exprimé le 25 février, au lendemain de l’attaque :

« Le slogan Non à la guerre est maintenant écrit par des personnes qui cyniquement, n’ont pas remarqué pendant huit ans la guerre contre les Russes dans le Donbass, les meurtres de masse à Kiev, Marioupol et d’autres villes ».

Cette sanction va empêcher Sergey Karjakin de participer à la principale compétition individuelle en juin 2022 à Madrid.

Le joueur d’échecs s’est exprimé suite à cette décision, selon des informations du Parisien :

« Je ne regrette rien, je suis patriote en premier lieu et athlète ensuite. C’est une décision attendue mais honteuse ».

La fédération russe d’échecs a décidé de faire appel de la décision, évoquant une discrimination envers un de ses athlètes.

Un autre joueur d’échecs russe est passé devant la commission d’éthique, Sergei Shipov, mais n’a pas été sanctionné.