Le gratte-ciel le plus étroit du monde vient d’être inauguré à New York

Une photographie du quartier de Midtown Manhattan

C’est le petit dernier dans le paysage new-yorkais. À proximité de l’intersection avec la Sixième Avenue, non loin de Central Park, la « Steinway Tower », est idéalement située. Après un chantier qui a duré plus de sept ans, les premiers habitants vont enfin pouvoir enfin s’installer. La partie inférieure de l'immeuble devrait abriter des aires de divertissement et de loisirs ainsi que des commerces haut de gamme.

« En tant que New-Yorkais, nous sommes incroyablement fiers d’ajouter une nouvelle icône à notre horizon », a déclaré la société d’architecture derrière le projet, SHoP Architects, à un magazine spécialisé américain. « Nous avons eu une opportunité de faire quelque chose qui n’avait jamais été fait auparavant », ajoute son directeur, Gregg Pasquarelli.

L’édifice a une autre particularité : sa largeur se rétrécit sur les derniers étages. Des terrasses sont prévues sur chaque palier, nécessitant près de 37 millions de litres de béton. Selon les rumeurs, le dernier étage pourrait pourrait coûter près de 100 millions de dollars.

La « Steinway Tower » est la troisième plus haute à New York, et quatrième dans l’ensemble des États-Unis. Sa façade, en bronze et en terre cuite, est un hommage à l’histoire de l’Art déco de la ville, alors que la forme du bâtiment s’inspire des gratte-ciels emblématiques du New York du début du XXème siècle.