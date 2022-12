Le festival de BD d’Angoulême décide d’annuler l’exposition de Bastien Vivès après des « menaces »

Le festival d'Angoulême a pris la décision ce mercredi d'annuler l'exposition consacrée au dessinateur Bastien Vivès.

Après plusieurs jours de polémique, le festival d'Angoulême a pris la décision ce mercredi d'annuler l'exposition consacrée au dessinateur Bastien Vivès, accusé de promouvoir l'inceste et la pédocriminalité dans des livres comme « Petit Paul ».

La manifestation culturelle a pris cette décision après des « menaces physiques proférées vis-à-vis de Bastien Vivès » :

« Il n'est dès lors pas possible pour l’événement d’envisager que sa programmation puisse faire peser de tels risques sur un auteur et, potentiellement, dans quelques semaines, sur ses festivaliers ».

Cette exposition pour laquelle Bastien Vivès avait reçu carte blanche présenterait des « créations originales inédites et non [des] contenus tirés de son œuvre », le Festival « considère que l’œuvre de Bastien Vivès, dans son ensemble, relève de la liberté d’expression et qu’il revient à la loi de tracer les frontières dans ce domaine et à la justice de les faire respecter. Le festival rappelle à cet égard, qu’à sa connaissance, l’auteur, actuellement incriminé sur les réseaux sociaux, n’a fait l'objet d’aucune plainte de quelque nature que ce soit ».

L’équipe du festival d’Angoulême espère avec son annonce « ramener de la sérénité dans une situation qui l’exige désormais », « pour que les invectives et menaces cèdent la place au débat ».