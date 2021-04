Le décollage de Thomas Pesquet vers la Station spatiale internationale à bord de SpaceX est reporté de jeudi à vendredi en raison de la météo

L'astronaute français Thomas Pesquet participe à une conférence à Tokyo le 19 septembre 2018.

Le décollage de la mission Alpha, commandée en partie par Thomas Pesquet, devait se dérouler initialement ce jeudi. Le vol a été décalé d’un jour et a été reprogrammé à vendredi en raison des conditions météorologiques.

Le vol habité de la Nasa et de SpaceX vers la Station spatiale internationale (ISS), initialement prévu ce jeudi 22 avril avec notamment le Français Thomas Pesquet, est officiellement reporté d'une journée, selon des informations de France Info. Cette reprogrammation du décollage est liée aux conditions météorologiques. Cette information a été communiquée par l'agence spatiale américaine ce mercredi 21 avril. Le vol devrait avoir lieu ce vendredi à 11h49 au lieu de jeudi à 12h11, à cause « de conditions météorologiques défavorables ».

L’astronaute français est accompagné pour cette nouvelle mission de deux astronautes américains, Shane Kimbrough et Megan McArthur, et du Japonais Akihiko Hoshide. Ils vont rejoindre la Station spatiale internationale afin d’effectuer une mission de six mois. Thomas Pesquet deviendra le commandant de la Station spatiale internationale pour la seconde partie de sa mission.