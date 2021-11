Le chanteur Jean-Luc Lahaye et sa fille ont été placés en garde à vue dans une affaire de viols sur mineures

Le chanteur Jean-Luc Lahaye au palais de justice de Paris, le 23 mars 2015, pour assister à son procès pour corruption de mineure.

Selon la rédaction du Parisien, Jean-Luc Lahaye a été interpellé ce mercredi matin à Paris et placé en garde à vue pour "viols et agressions sexuelles sur mineur" ainsi que "corruption de mineur".

D'après des informations du Parisien, Jean-Luc Lahaye a été interpellé ce mercredi matin à Paris par les policiers de l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) et placé en garde à vue pour "viols et agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans" ainsi que "corruption de mineur". Le chanteur est soupçonné d’avoir abusé sexuellement de deux adolescentes âgées de 16 et 17 ans. Les faits remonteraient aux années 2013-2014.

À cette époque, les deux mineures étaient, selon leurs déclarations, sous emprise du chanteur dont elles appréciaient les tubes. Le chanteur aurait eu des rapports sexuels avec elles. Les deux mineures avaient porté plainte contre lui lors d’une première enquête, avant de se rétracter.

Parmi les deux victimes concernées figure l’adolescente pour laquelle Jean-Luc Lahaye avait été condamné pour corruption de mineur en 2015.

Les policiers enquêtent sur des soupçons de viols sur cette même jeune femme. Les deux victimes ont redéposé plainte en début d’année, expliquant avoir pris conscience des agressions subies avec le recul et s’être détachées de leur admiration de Jean-Luc Lahaye. Le parquet de Paris a donc diligenté une nouvelle enquête préliminaire.

Selon la rédaction du Parisien, la fille du chanteur a également été placée en garde à vue ce mercredi matin pour "subornation de témoin" et "complicité de viol". Elle est soupçonnée d’avoir fait pression sur les deux adolescentes pour les astreindre au silence.

Deux autres femmes ont aussi été placées en garde à vue pour "non dénonciation de crime" et "complicité de viol". Il s’agit des mères des deux victimes. Elles auraient poussé leurs filles à avoir des relations avec Jean-Luc Lahaye et les auraient même accompagnées lors de rencontres.

Jean-Luc Lahaye avait été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis le 18 mai 2015. La garde à vue du chanteur peut durer 48 heures.

En raison de ses antécédents judiciaires, la justice pourrait demander son placement en détention provisoire.