Le champion cycliste Robert Marchand est mort à l’âge de 109 ans

Le 5 janvier 2017, Robert Marchand pose lors d'une séance photo à Paris, un jour après avoir établi un nouveau record de cyclisme d'une heure pour son âge.

Le plus célèbre centenaire de France est décédé ce samedi à l’âge de 109 ans. Robert Marchand avait raccroché le vélo en 2018, après être devenu champion du monde sur route des plus de 105 ans.

Connu pour sa tenue jaune et violette et son rire contagieux, le doyen des cyclistes, Robert Marchand, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l’âge de 109 ans. Il était devenu une mascotte grâce à ses records de super-centenaire.

Le 26 novembre 2018, il avait fêté son 107e anniversaire sur un vélo en parcourant une quinzaine de kilomètres en Ardèche.

Né le 26 novembre 1911 à Amiens, Robert Marchand s’est fait un nom après un siècle d’existence, en devenant le premier centenaire à se mesurer à des records de vitesse à vélo.

Robert Marchand avait renoncé, à 20 ans, à une carrière de cycliste professionnel sur les conseils du milieu sportif et des médecins qui doutaient de ses capacités.

Il n’avait renfourché un vélo qu’à la soixantaine.

Robert Marchand a notamment pu établir le record de l’heure des plus de 100 ans puis des plus de 105 ans. Il a également décroché le titre de champion du monde de cyclisme sur route des plus de 105 ans.

Le 4 janvier 2017, pour son record inédit dans la catégorie des plus de 105 ans, certaines chaînes de télévision avaient diffusé en direct ses 92 tours de piste au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Tout au long de sa vie, Robert Marchand a exercé différents métiers comme sapeur-pompier, planteur de canne à sucre, marchand de vin ou maraîcher. Robert Marchand a travaillé jusqu’à un âge avancé.