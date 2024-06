Laeticia Hallyday choisit Raphaël Quenard pour jouer Johnny dans un futur biopic

Raphaël Quenard après avoir reçu le César de la révélation masculine de l'année à la 49ème édition des César, à l'Olympia, à Paris, le 23 février 2024.

Étoile montante du cinéma français, Raphaël Quenard, a été choisi pour incarner Johnny Hallyday dans un biopic « officiel » validé par Laeticia elle-même. Ce long-métrage sera réalisé par Cédric Jimenez (Bac Nord, La French, Novembre).

En visionnant Yannick de Quentin Dupieux, Laeticia Hallyday a littéralement flashé sur le comédien de 33 ans en décembre. « J’ai été scotchée par son jeu, ses regards, sa façon d’occuper l’espace, de parler, sa spontanéité, son charisme presque animal… Je me suis dit que si un acteur pouvait incarner Johnny au cinéma, c’était lui », explique la veuve de la star. Celle-ci reconnaît aussi que, jusqu’à présent, les projets de biopics manquaient « un peu de folie, de rock’n’roll ».

Avec Raphaël Quenard, Laeticia semble avoir trouvé l’acteur idéal pour jouer Johnny Hallyday décédé en 2017. Un choix partagé par le réalisateur Cédric Jimenez : « l’image de Raphaël jouant Johnny m’est apparue comme une évidence », assure le cinéaste. Mais qu’en pense le principal intéressé ? « Pour donner vie à cet être de lumière, au paroxysme de la notion de partage et de communion, il va falloir beaucoup de travail », reconnaît le César 2024 de la révélation masculine.

Ainsi, Raphaël Quenard interprétera Johnny de ses débuts jusqu’à sa mort. Il sera épaulé par des coachs et aura accès aux archives et aux objets de l’artiste. « Raconter le rock à travers Johnny est un projet hors norme, exceptionnel, celui d’une vie, estime Cédric Jimenez. C’est un rêve et une énorme responsabilité de porter à l’écran un personnage qui a enflammé les foules et compté dans la vie de quatre générations au point de la changer pour certains ».

Avec un tournage prévu pour 2026, le film devrait sortir le 8 décembre 2027, soit dix ans après la mort du chanteur. D’ici là, les fans de Johnny pourront découvrir un autre biopic réalisé par Jalil Lespert et porté par le comédien belge Matthias Schoenaerts.

Bien qu’elle ne considère pas ce film comme un projet officiel, Laeticia ne compte pas pour autant s’y opposer, d’autant qu’elle a vécu une histoire d’amour avec Jalil Lespert ces dernières années. « Il est normal qu’un destin suscite des vocations. Je pourrais interdire certaines choses, mais je n’en ai pas l’intention », a-t-elle affirmé dans Paris Match.