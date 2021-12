Peng Shuai lors de son match en simple dames contre Elena Vesnina lors du tournoi de tennis Zhuhai Elite Trophy à Zhuhai, le 3 novembre 2017.

Dans des images captées par un média singapourien, la joueuse de tennis chinoise a assuré qu'elle n'avait jamais accusé quiconque d'agression sexuelle, et que ses publications sur les réseaux sociaux auraient été « mal comprises ». L'instance qui gère le circuit féminin de tennis, la WTA, a réaffirmé, ce lundi 20 décembre, son « inquiétude » concernant le sort de la joueuse chinoise Peng Shuai, qui a donné sa première interview officielle dimanche au journal singapourien Lianhe Zaobao, un quotidien en langue chinoise mais inaccessible en Chine, en marge d'un événement sportif à Shanghai.

Peng Shuai a affirmé qu'il y avait eu « beaucoup de malentendus » sur une affaire « d'ordre privé », refutant toute agression sexuelle, selon le Huffington Post :

« Je veux insister sur un point très important : je n'ai jamais dit ou écrit que quelqu'un m'avait agressée sexuellement ».

La championne a également indiqué qu'elle était libre.

Une journaliste chinoise du quotidien nationaliste Global Times avait auparavant publié sur Twitter une nouvelle vidéo de la joueuse. La séquence de sept secondes montre la joueuse en train de discuter avec l'ancien basketteur vedette Yao Ming.

Ces récentes nouvelles « n'apaisent pas les inquiétudes quant à son bien-être et sa capacité à communiquer sans censure ni coercition », a précisé la WTA dans un communiqué.

Début décembre, l'organisation avait annulé tous ses tournois en Chine et réclamé une enquête transparente sur les accusations de la joueuse.

Début novembre, Peng Shuai avait évoqué un rapport sexuel « forcé » avec Zhang Gaoli, marié et de 40 ans son aîné, devenu, de 2013 à 2018, l'un des sept hommes politiques les plus puissants de Chine. Le message avait finalement été effacé par la censure chinoise et la joueuse n'avait plus fait d'apparition en public durant plusieurs semaines, suscitant l'inquiétude du monde du sport, de l'ONU et de plusieurs pays.