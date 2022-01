La très luxueuse Millennium Tower de San Francisco penche de plus en plus : les appartements ne valent plus rien

Etats-Unis

L'immeuble de luxe est une copropriété de 58 étages continue de s'incliner en s'enfonçant dans le sol malgré un plan de 100 millions de dollars pour renforcer ses fondations afin d'éviter le basculement souligne le Guardian.

La tristement célèbre Millennium Tower de San Francisco – un condominium de luxe où des athlètes vedettes et des anciens de Google ont acheté des appartements de plusieurs millions de dollars avant de réaliser qu'elle était en train de couler – continue de s'enfoncer et de s'incliner sur le côté d'environ 7,5 cm par an, selon l'ingénieur chargé de réparer le bâtiment en difficulté.

La Millennium Tower a ouvert ses portes en fanfare en 2009 et ses plus de 400 appartements se sont rapidement vendus, pour un total de 750 millions de dollars .

Mais dans quelques années, si le basculement se poursuit au rythme actuel, l'immeuble pourrait atteindre le point où les ascenseurs et la plomberie pourraient ne plus fonctionner.

Un plan de réparation d'un montant de 100 millions de dollars a été lancé en 2020, mais l'immeuble à continué à s'incliner pendant les travaux. L'inclinaison totale a atteint cet été 66 centimètres.

Le batiment continue de s'incliner de 7,6 cm par an.