La tour Eiffel culmine désormais à 330 mètres après la pose ce mardi à son sommet d'une antenne radio de six mètres de hauteur. Cette nouvelle antenne permettra à l'ensemble de l'Ile-de-France d'être couverte par la radio numérique terrestre.

Cette opération a nécessité l'accord de la mairie de Paris, du ministère de la Culture et de la préfecture de police. Un hélicoptère a déposé l'antenne au sommet de la tour Eiffel où un technicien l'attendait pour la fixer.

Préparée "pendant plus d'un an", l'opération a coûté environ un million d'euros et l'antenne, conçue par les ingénieurs de TDF, pèse 350 kg, selon des informations de France Info.

La Dame de fer, conçue par l'architecte Gustave Eiffel en vue de l'exposition universelle de 1889, devait être démantelée vingt ans plus tard mais a été "sauvée" par sa fonction d'émetteur radio, d'abord à but militaire.

Une précédente antenne avait été posée sur le sommet de l'Union européenne en 2000, pour permettre la diffusion de la TNT (télévision numérique terrestre).