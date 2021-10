La SNCF ouvre les ventes de billets pour les vacances de Noël

La SNCF a mis en vente, dès ce mercredi 6 octobre, les billets de trains pour les prochaines vacances de Noël.

La SNCF a officiellement lancé la vente de billets de trains pour les congés de Noël. Il est possible sur OUI.sncf de réserver des voyages du dimanche 12 décembre au dimanche 2 janvier 2022 avec TGV INOUI et Intercités, et jusqu'au vendredi 1er juillet 2022 inclus pour Ouigo.

La compagnie ferroviaire mise sur le désir d'anticipation des Français qui, selon une étude qu'elle a commandée, sont 65% à préparer dès maintenant leur voyage. Parmi ceux qui comptent partir, 43% envisagent de prendre le train.

Anne Pruvot, Directrice Générale de e.Voyageurs SNCF, en charge notamment de OUI.sncf, s'est confiée sur ce moment particulier :

"L’ouverture des ventes de billets pour les fêtes est toujours un moment particulièrement attendu par les Français qui souhaitent sortir de leur quotidien et passer du temps auprès de leurs proches".