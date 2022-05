La reine de la nuit Régine est décédée à l'âge de 92 ans

C'est sa petite petite-fille Daphné Rotcajg qui l'a annoncé ce matin, la grande Régine "nous a quittés paisiblement ce 1er mai à 11 heures". À la demande de la famille, c'est l'humoriste Pierre Palmade, son ami proche depuis des années qui a transmis un communiqué écrit à l'AFP pour annoncer cette triste nouvelle : "La reine de la nuit s'en va : fermeture pour cause de longue et grande carrière", elle est "Partie avec sa boule à facettes et sa gouaille chaude et rassurante" et"avait fait danser pendant plus de 30 ans dans ses boîtes de nuit les stars du monde entier".

La star était propriétaire de nombreuses boites de nuit en France et à l'étranger et connue pour des chansons iconique du répertoire français comme La grande Zoa, Je te survivrai (reprise d'I will survive), les petits papiers pour ne citer que. Sa chanson Tu m'oublieras a aussi connu le succès quelques années après sa sortie avec la reprise de la starlette des années 90, Larusso.