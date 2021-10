Elisabeth II

Plus de martinis pour Sa Majesté ! La reine, 95 ans, se voit demander d'arrêter de boire de l'acool par les médecins royaux" pour "s'assurer qu'elle est aussi en forme et en bonne santé que possible" avant son emploi du temps chargé d'automne, affirme Vanity Fair.

On a dit à la reine d'abandonner son verre du soir qui est généralement un martini", aurait déclaré un ami de la famille à Katie Nicholl de Vanity Fair . "Ce n'est pas vraiment grave pour elle, elle n'est pas une grande buveuse, mais il semble un peu injuste qu'à ce stade de sa vie, elle doive renoncer à l'un des rares plaisirs."

Au dîner, la reine savoure généralement un verre de vin doux et, selon sa défunte cousine Margaret Rhodes, elle est connue pour boire un verre de champagne avant de se coucher. Mais maintenant, Sa Majesté ne devrait plus boire que de l'eau et des boissons gazeuses, sauf quand elle le décidera...