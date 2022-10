La peste noire d'il y a 700 ans affecte encore votre santé aujourd'hui

Recherche

Près d'une personne sur deux est morte lorsque la peste noire a balayé l'Europe au milieu des années 1300 indique la BBC.

Une étude analysant l'ADN des squelettes de l'époque a permis de trouver des mutations qui ont aidé les gens à survivre à la peste.

Mais ces mêmes mutations sont liées aux maladies auto-immunes qui affligent les gens aujourd'hui comme la maladie intestinale inflammatoire de Crohn.

La peste noire est l'un des moments les plus importants, les plus meurtriers et les plus sombres de l'histoire de l'humanité. On estime que jusqu'à 200 millions de personnes sont mortes.

Les chercheurs soupçonnaient qu'un événement d'une telle ampleur devait avoir façonné l'évolution humaine. Ils ont analysé l'ADN prélevé sur les dents de 206 squelettes anciens et ont pu dater précisément les restes humains avant, pendant ou après la peste noire.

L'étude a été publiée dans la revue Nature.