Fayza Lamari

Pour la première fois Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé, s'expose dans les médias. Juste avant le match de la France contre la Belgioque à Turin, ce jeudi elle a répondu aux questions de lecteurs du Parisien et sa photo s'affiche à la Une du journal.

"Nous nous sommes séparés il y a plusieurs mois avec son papa. Donc Kylian alterne entre son père et moi. Il a aussi son appartement, donc il commence à s’émanciper, mais il a un vrai besoin d’être avec nous, même si on ne le voit quasiment jamais à cause des matchs tous les trois jours."

"Je suis avant tout sa maman, mais je m’occupe aussi avec l’avocate de sa communication, son image et les projets sociétaux et autres qu’il souhaite mettre en place. Son papa s’occupe, lui, de toute la partie football. On se complète bien."

Fayza Lamari évoque leur relation à l'argent : "Pendant trois ans, on n’a pas touché à l’argent. On avait le syndrome du pauvre. J’avais peur qu’on me réveille et qu’on me dise : « Rends l’argent. » On commence à investir depuis un an environ".