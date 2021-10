La France, qui organise l'Eurovision Junior, sera représentée par Enzo le 19 décembre prochain avec la chanson « Tic Tac »

Enzo va participer à l'Eurovision Junior pour la France avec la chanson « Tic Tac ».

Après la victoire de Valentina en 2020 avec le titre « J'imagine », la France va accueillir le 19 décembre 2021 la 19e édition de l'Eurovision Junior. Le jeune Enzo va participer à la compétition pour l'Hexagone avec la chanson « Tic Tac ». Le concours sera organisé à la Seine Musicale et diffusé en direct sur France 2.

Enzo, âgé de 13 ans, va représenter la France lors de l'Eurovision Junior, organisé pour la première fois dans l'Hexagone, selon une annonce de France Télévisions et de l'Union européenne de radio-télévision (UER), organisme à l'origine de ce concours.

Après la victoire de Valentina en novembre 2020 avec le titre « J'imagine », la France va donc accueillir le 19 décembre la 19e édition de l'Eurovision Junior. L’événement va se dérouler à la Seine Musicale. France 2 diffusera le concours sur France 2.

Cette compétition est réservée aux chanteurs de 9 à 14 ans. Les représentants de 19 pays participants d'Europe et d'Asie centrale vont s’affronter.

La chanson d’Enzo, Tic Tac, s’inspire du charleston et de la pop contemporaine. Le titre a été écrit et composé par Alban Lico (qui travaille notamment pour les artistes Vitaa et Slimane, Carla, Valentina).

Né en 2008 dans les Yvelines, Enzo, fils d'un pilote, a grandi entre la France, Macao et Hong Kong.

Le vainqueur du concours sera le jeune artiste ayant recueilli le plus de votes du public (50%) mais aussi de l'ensemble des jurys nationaux (50%). Contrairement à la version adulte, l'Eurovision Junior permet de voter pour son propre pays.