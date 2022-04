La coque du voilier en bois l'Hermione attaquée par des champignons

Le voilier L'Hermione en cale sèche

Le voilier L'Hermione est une réplique grandeur nature (construite entre 1997 et 2014) de L'Hermione, navire de guerre français de 1779, long de 66 m de long.

Le navire vient de subir une longue période d'entretien et à cette occasion on a découvert que la coque en bois était attaquée par deux champignons le polypore et le lenzite.

La réparation de la coque en chêne dont la partie arrière est attaquée sera aussi longue que coûteuse,l'association qui gère le bateau doit lever 3,5 millions d'euros.

L’architecte naval Guy Ribadeau-Dumas, qui fut maître d’œuvre sur L’Hermione de 2003 à 2007, ne s’étonne pas de la présence d’un champignon sur la coque. Il avait prévenu dans un audit en 2007, mais l'association aurait refusé d'appliquer un traitement de protection chimique souligne le quotidien Sud-Ouest.

Le bateau devra être réparé en cale sèche, et la remise à l'eau est décalée d'un an, elle est désormais prévue pour début 2023