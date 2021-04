Vacances

L'UE souhaite inclure dans ce projet des pays non membres de l'UE tels que la Norvège, l'Islande et la Suisse

Les projets de certificat numérique à l'échelle de l'Union Euroépenne sont soumis au Parlement européen note la BBC, mais la Commission européenne a déclaré qu'il n'y avait eu "aucun contact" avec le Royaume-Uni sur la question.

Le secrétaire britannique aux Transports, Grant Shapps, a déclaré mercredi que les vacanciers anglais en Angleterre pourraient utiliser l'application mobile du National Health Service pour montrer qu'ils avaient subi un test ou une vaccination.

Les 27 États membres travaillent sur un passeport sanitaire numérique. Ils souhaitent inclure dans ce projet des pays non membres de l'UE tels que la Norvège, l'Islande et la Suisse, les responsables ayant déclaré plus tôt cette semaine que les voyageurs vaccinés en provenance des États-Unis pourraient également se rendre en Europe cet été.

L'UE travaille avec l'Organisation mondiale de la santé pour s'assurer que le futur certificat soit reconnu au-delà de l'Europe

Le ministre du Tourisme espagnol, a, de son côté, annoncé un test pilote d'un passeport sanitaire en mai afin que l'Espagne soit prête à recevoir des voyageurs en juin