L'artiste Banksy aurait été filmé en train de peindre une œuvre d'art près de Kiev

L'insaisissable artiste de rue Banksy aurait été filmé par une caméra de vidéosurveillance dans la ville d'Irpin, en Ukraine.

Bristol Live a annoncé que Banksy se trouvait dans la ville ukrainienne de Borodyanka la semaine dernière, avant que l'artiste ne le confirme par une image sur son compte Instagram officiel.

L'une des œuvres de Banksy à Irpin, dans la banlieue de Kiev, montre un danseur portant une minerve. Elle a été peinte sur le côté d'un bâtiment bombardé près d'une route principale de la ville. Dans une vidéo mise en ligne sur TikTok, qui semble avoir été filmée par une caméra de vidéosurveillance, on apercevrait un artiste en train de peindre. On pense que l'extrait a été mis en ligne par l'utilisateur ukrainien « this_irpin_grisha ». Sa légende indique que la vidéo a été téléchargée pour la première fois sur YouTube et se demande si Banksy était « dans l'objectif de la caméra de vidéosurveillance » dans la ville d'Irpin. La vidéo montre un homme portant un masque facial, une veste et un pantalon noir se dirigeant vers un mur avec un sac. On le voit sortir une bombe aérosol et commencer à pulvériser de la peinture. La vidéo se coupe pour montrer l'œuvre inachevée, l'artiste regardant de temps en temps par-dessus son épaule vers une route où passent des voitures.

La touche finale de l'œuvre (du moins sur la vidéo) montre l'artiste utilisant de la peinture noire, et l'image finale montre l'œuvre achevée. Le mur sur lequel on voit l'œuvre du danseur avec la minerve semble être le même que celui qui figure sur les images de l'œuvre finale confirmée par Banksy.

Banksy a déjà été filmé en train de peindre, notamment à New York, et il n'hésite pas à se dévoiler dans ses propres œuvres, même si elles sont masquées.