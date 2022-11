Kanye West envisage d’être candidat à la présidentielle américaine en 2024 et a demandé à Donald Trump d’être son colistier

Le chanteur Kanye West et l'ancien président Donald Trump quittent l'ascenseur après leur rencontre à la Trump Tower, le 13 décembre 2016 à New York.

Le rappeur américain Kanye West, englué dans une série de polémiques et d’accusations d’antisémitisme, a suggéré qu'il serait candidat à l'élection présidentielle de 2024. Il a aussi affirmé avoir proposé à Donald Trump d'être son colistier. Le chanteur, qui se fait appeler Ye, a publié une série de vidéos sur son compte Twitter dans la nuit de jeudi à vendredi, accompagnées du logo « Ye 24 » pour officialiser ce projet politique.

Dans l'une de ces vidéos, le rappeur évoque une conversation qu'il a eue avec l'ancien président Donald Trump, qui a lui-même annoncé sa candidature à l'élection américaine de 2024 :

« Je lui ai demandé d'être mon vice-président », a annoncé Ye, qui précise ensuite que Donald Trump a « commencé à lui hurler dessus ».

Ye avait déjà été candidat à l'élection américaine en 2020. Il avait récolté seulement 70.000 voix.

Donald Trump de son côté a confirmé vendredi avoir dîné avec Ye dans sa résidence de Floride. Donald Trump a néanmoins indiqué que le repas était « rapide » et « sans histoire ».

Ye a été vivement critiqué ces dernières semaines aux Etats-Unis pour avoir porté un t-shirt détournant le slogan antiraciste « Black Lives Matter » et pour avoir publié sur Instagram et Twitter des propos dénoncés comme antisémites.

La marque Adidas, son ancien partenaire commercial, a aussi annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête après que des employés du groupe ont accusé le rappeur de comportement à caractère sexuel déplacé et d'intimidations. Une enquête du magazine américain Rolling Stone a dévoilé des témoignages d'anciens employés d'Adidas ayant travaillé pour la marque de baskets Yeezy, développée en partenariat avec Kanye West. Le rappeur est accusé d'avoir présenté des vidéos et clichés de nature pornographique - y compris une photo intime de son ex-femme Kim Kardashian - à des employés d'Adidas et d'avoir eu à leur égard pendant des années un comportement inapproprié.