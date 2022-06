Justice : Amber Heard, déclarée coupable de diffamation, a été condamnée à verser 15 millions de dollars à Johnny Depp

Une photo prise le 03 novembre 2011 de Johnny Depp et d'Amber Heard lors de la première européenne du film "The Rum Diary" à Londres. Le verdict du procès a été dévoilé dans la soirée de mercredi.

Amber Heard a été déclarée coupable de diffamation et condamnée à verser 15 millions de dollars à Johnny Depp, ce mercredi 1er juin, à Fairfax, en Virginie. Le jury de cinq hommes et deux femmes de Fairfax, en Virginie, a donné tort à Amber Heard pour avoir accusé sans le nommer son ex-mari de violences conjugales. Johnny Depp est donc sorti officiellement gagnant mercredi de ce procès ultra médiatisé qui l'opposait à son ancienne épouse Amber Heard.

Johnny Depp a nénamoins été condamné à verser 2 millions de dollars à son ex-femme qu'il poursuivait pour une tribune l'accusant de violences conjugales.

Les jurés ont conclu que les deux vedettes d'Hollywood s'étaient mutuellement diffamées par voie de presse.

Les sept membres du jury ont répondu « oui » à la question de savoir si le titre et deux passages d'une tribune, publiée en 2018 par Amber Heard, contenaient des propos diffamatoires à l'égard de Johnny Depp, selon la lecture de leur décision. Le jury a donc octroyé au comédien 15 millions de dollars de dommages-intérêts.

Les sept jurés ont estimé qu'Amber Heard avait émis des fausses déclarations en se décrivant comme victime de violences conjugales, et qu'elle avait agi « avec une intention malveillante ».

Un premier montant de 10 millions de dollars correspond aux dommages compensatoires, que Johnny Depp pourra toucher en intégralité. Un deuxième montant de 5 millions de dollars correspond aux dommages punitifs. Et dans ce deuxième cas, l'acteur de Pirates des Caraïbes ne pourra recevoir que 350 000 dollars car dans l'Etat de Virginie, où se tenait ce procès ultra-médiatique pendant six semaines, les dommages punitifs sont soumis à un plafond équivalant à cette somme.

Les sept jurés ont parallèlement jugé que Johnny Depp, absent à l'audience, avait lui aussi diffamé son ex-épouse Amber Heard, octroyant 2 millions de dollars de dommages et intérêts à l'actrice. Les jurés ont estimé que l'avocat de Johnny Depp, Adam Waldman, avait tenu des propos diffamatoires en qualifiant les allégations de violences sexuelles d'Amber Heard de « coup monté » dans le journal Daily Mail en 2020.

Dans un communiqué, Amber Heard a déclaré être « dévastée » et ressentir une « déception inexprimable » :

« Je suis dévastée par le fait que la montagne de preuves n'ait pas été suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et à l'ascendant bien plus importants de mon ex-mari. Je suis encore plus déçue par ce que ce verdict signifie pour les autres femmes. C'est un revers. Cela remet en cause l'idée que la violence envers les femmes doit être prise au sérieux ».

Absent de la salle d'audience, Johnny Depp a réagi au verdict à travers un message publié sur Instagram :

« Le jury m'a rendu à la vie. Je suis véritablement touché ».