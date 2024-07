Jean-Pierre Descombes, le célèbre animateur des « Jeux de 20 heures », est mort

Pendant dix ans, Jean-Pierre Descombes avait présenté les « Jeux de 20 heures » sur France 3.

Pendant dix ans, il avait présenté les « Jeux de 20 heures » sur France 3. L’animateur Jean-Pierre Descombes est mort hier à 76 ans des suites de la maladie de Parkinson, a annoncé son fils ce lundi à l’AFP. L’homme de télévision était atteint de cette maladie neurologique depuis plus d’une dizaine d’années. D’après son fils, Romain Descombes, il est mort à son domicile.

Après les « Jeux de 20 heures », Jean-Pierre Descombes avait été la voix off d’autres émissions de divertissement à succès dans les années 1980 et 1990, comme « Le juste prix » ou encore « Une famille en or » sur TF1. À partir de 2018, il avait participé à des émissions sur C8 de Cyril Hanouna, comme « Touche pas à mon poste ! » ou « La grosse rigolade ».

L’animateur reste surtout connu pour avoir présenté « Les Jeux de 20 heures », à une époque où il n’y avait que trois chaînes en France. Dans cette émission qui concurrençait les journaux télévisés de TF1 et Antenne 2, des questions de culture générale étaient posées à des célébrités en plateau et des candidats anonymes en duplex depuis une ville de province.

Jean-Pierre Descombes présentait l’émission, micro en main dans le public depuis la province, et d’autres animateurs étaient en plateau, parmi lesquels Marc Menant, Jean-Pierre Foucault, Harold Kay et l’arbitre Maître Capello (le linguiste Jacques Capelovici).

Dans les années 2000, le célèbre animateur s’était reconverti dans l’animation de salons, de galas ou d’événements comme la tournée d’anciennes gloires des années 60 et 70 Age tendre et tête de bois en 2012.