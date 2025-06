Bluesky contre-attaque

JD Vance explose un record… de blocages

À peine arrivé sur Bluesky, JD Vance s’est heurté à la communauté progressiste du réseau social. Ses premiers messages, aux accents transphobes et conspirationnistes, ont provoqué une vague de blocages sans précédent : plus de 109 000 utilisateurs l’ont mis en sourdine, dix fois plus que son nombre d’abonnés. Une humiliation virale pour le vice-président, sur une plateforme qui ne l’attendait pas.