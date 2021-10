La romancière britannique J.K. Rowling assiste à la première mondiale de "Finding The Way" de HBO au Hudson Yards, le 11 décembre 2019, à New York.

© ANGELA WEISS / AFP Pour les fans d'Harry Potter ? J.K. Rowling publie un conte de Noël inspiré par son fils Le nouveau roman de J.K. Rowling, "Jack et la grande aventure du cochon de Noël", est publié le mardi 12 octobre 2021 aux éditions Gallimard Jeunesse. Cet ouvrage est publié simultanément en langue anglaise ainsi que dans plus de vingt pays.

J.K. Rowling publie un conte de Noël inspiré par son fils