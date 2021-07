Israël : les vestiges d'un complexe palatial de 2000 ans bientôt ouverts au public

Le bâtiment a été construit entre 20 et 30 après Jésus-Christ.

Un énorme complexe administratif, qui accueillait peut-être les réunions du gouvernement de la Jérusalem antique, va rouvrir au public quelque 2 000 ans après sa construction.

Récemment mise au jour, la structure, située à côté du Mur occidental de Jérusalem, consiste en deux salles identiques, richement décorées, où les dignitaires pouvaient se réunir lors de leurs visites de la ville et du Second Temple. Elle aurait été construite entre l'an 20 et l'an 30 de notre ère.

"Il s'agit, sans aucun doute, de l'un des plus magnifiques bâtiments publics de la période du Second Temple jamais découverts en dehors des murs du Mont du Temple à Jérusalem", a décrit Shlomit Weksler-Bdolah, responsable des fouilles, dans un communiqué.

Si les vestiges ont été identifiés dès le XIXe siècle, il a fallu atteindre près de 150 ans pour que les fouilles et les efforts de restauration permettent cette ouverture au public.

À Lire Aussi

Europe, champ de bataille : les guerres des Gilets jaunes

Cette ouverture ne signifie pas que le site a été complètement fouillé. En effet, la zone regorge d'architecture ancienne d'importance historique : il est impossible de démonter un bâtiment pour accéder aux autres.