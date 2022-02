Grand Paris : véhicules polluants interdits, mais voitures de collection autorisées

Vous voulez rouler sans souci dans la métropole parisienne malgré les restrictions antipollution ? Roulez dans un véhicule qui a une carte grise de collection, c’est-à-dire âgé de plus de 30 ans explique Le Parisien.

Jean-Louis Blanc, président de la Fédération française des véhicules d’époque est soulagé : « C’est un travail de deux ans, explique-t-il. En 2019, quand on a vu arriver la loi LOM qui ordonnait à 11 métropoles en France de créer des zones à faibles émissions avec des restrictions de circulation, on s’est dit que nos anciennes allaient être exclues car elles ne peuvent avoir de vignette Crit’Air. On ne pouvait pas laisser faire ça. On est donc allés convaincre les élus locaux, mais aussi le gouvernement, qu’il fallait un dispositif spécial pour les voitures de collection. »