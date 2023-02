Beyoncé affirme encore son infulence dans la musique avec un nouveau record. Dimanche dernier elle est devenue l'artiste la plus couronnée de tous les temps avec quatre nouveaux gramophones dont la meilleure chanson R & B ("Cuff it") et le meilleur album dance/électronique ("Renaissance").

La chanteuse américaine dépasse ainsi le record détenu depuis 1997 par le chef d'orchestre hongrois naturalisé britannique Georg Solti. Au passage, la star rejoint Jay-Z, son mari, en tant qu'artistes les plus nommés de l'histoire de ces récompenses avec 88 nominations.

Malhereusement l'histoire de 2017 avec son album "Lemonade" se répète, son disque "Renaissance" n'a pas réussi à obtenir le prix du meilleur album lors de cette 65ème cérémonie. C'est Harry Styles qui a récupéré cette récompense, grâce à son disque "Harry's House".